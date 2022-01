¡NOOOOOOO! Otro nuevo año donde despertaste en Venezuela

¡NOOOOOOOO! ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ DIOS? ¿POR QUÉEEEEE?

Ok, calma. Hay que agradecer que, aunque no te automedicas con Omeprazol como te enseñó mamá, despertaste milagrosamente en tu cama después de una noche de excesos con anís, canelita y ponche de chimó, pero…¿a qué costo? ¿A qué costo en DIVISAS? Tu prima en Noruega también se lanzó tremenda rumba y no tiene el mismo dolor de cabeza; ni tu mejor amigo en Santiago; ni tu primo en Cagua, pero él solo porque no ha parado de tomar para olvidar que sigue en Venezuela, Tierra de Graciela. Tú, lástimosamente, despertaste con lucidez. Maldita lucidez.

Sí, es verdad que ahora hay tres restaurantes de hamburguesas por metro cuadrado, venden mantequilla de maní hecha a mano por escoltas del campo y en algunos sitios se consigue gasolina trufada e importada directamente desde el Olimpo, pero igual despertar hoy en Venezuela no era parte del plan. El plan era despertar en Madrid, Buenos Aires o Miami, fingiendo que te caen bien tus 17 compañeros de piso, usando chaqueta de invierno — incluso en Miami — y disfrutando de ese delicioso olor a no-jabón azul. Ahora el único plan es esperar mientras la página de SAIME se actualiza para que al menos salga el check verde en tu pago del pasaporte y no hayas vendido a tu perro en vano.

Así que en lo que llegue la luz recoge un poco de agua de la tapara, límpiate la cara y abraza fuerte al familiar que te quede en el país. Resiste, tú puedes. No hay mal que dure mil ajajajajaja, no vamos a caer en esa. Como nos dijo nuestro jefe cuando le preguntamos por los aguinaldos: ¡Suerte el año que viene!