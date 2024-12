Familia que lleva cenando lentejas todo el año pregunta cuándo empieza a hacer efecto lo de la prosperidad

La familia Gutiérrez, compuesta por José Gutiérrez, María de Gutiérrez y sus 5 hijos, tiene la costumbre de cenar lentejas para atraer prosperidad, pero hasta ahora lo único que han atraído son gorgojos y ya se están preguntando cuándo empiezan a hacer efecto las lentejas.

Mientras desayunaba una arepa de masa de lentejas rellena de lentejas refritas, José se cuestionaba: “¡¿Hasta cuándo, Dios mío?! Yo no como lentejas por gusto sino por necesidad, arepa de lenteja, pabellón de lenteja, sopa de lentejas, cheesecake de lentejas con jugo de lentejas, ¡ya no puedo más! Hemos intentado de todo, desde las más baratas, las que vienen en el CLAP full de gorgojos radioactivos, hasta las más caras que no traen piedritas, pero nada. Pero esa no es la única superstición que nos ha fallado, en este momento cargo 3 interiores amarillos y un hilo de mi esposa, pero en vez de traer billete solo gasto 4 veces más en jabón para la ropa. Ya solo me queda una opción para salir de la miseria, esta misma tarde vendo el carro para invertirlo en un san”, concluyó José antes de quebrar a las próximas 5 generaciones de su familia.