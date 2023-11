Candidatura de Diosa Canales confirma teoría de que cualquier cosa es mejor que Maduro

Esta semana, la famosa vedette, cantante y DJ, Diosa Canales, se pronunció para ofrecerse como opción de candidatura a las presidenciales en caso de que María Corina Machado no pueda participar debido a su ilegal inhabilitación. Esta propuesta resonó entre los venezolanos, quienes concordaron que además de tener las habilidades musicales y de baile para prender una buena marcha opositora, cualquier opción es mejor que Maduro.



La señora María Alejandra López, quién regresó a declarar a la redacción de El Chigüire Bipolar tras su desaparición por la falta de interés en temas políticos, ha desempolvado su gorra tricolor y sus ganas más fuertes de gritar “libertad” en una protesta para opinar sobre Diosa Canales: “Mijo, yo te digo que con María Corina nos toca ir hasta el final, pero si llega a pasar que el TSJ nos separa por culpa de las marramucias del Masburro, yo la verdad que no tendría ningún problema en poner mi voto para la candidatura de Diosa, porque cualquier cosa es mejor que estos chaburros que están ahorita en Miraflores. Fijate que me dice mi nieto que esa muchacha está preparando unos tubazos por la libertad, así que ya me estoy aprendiendo las coreografías para salir del castrocomunismo a punta de meneo limpio y sensual. Hay que apoyar a Diosa Canales y vamos a la gran marcha erótica hacia Miraflores para cantarle sus verdades a estos cubanos infiltrados”, concluyó López, mientras le causaba traumas permanentes a nuestro pasante subpagado.