FASCINANTE: Jefe hace carta de despido al estilo Ghibli

José Rodriguez Aguilar, dueño, CEO, CTO y GFO de la agencia Aguilar Marketing Digital Solutions & Design, demostró a sus empleados que siempre está preparado para montarse en las tendencias con una espectacular carta de despido diseñada al estilo de Studio Ghibli con Chat GPT.

Aguilar, quien se autodenominó el babalawo del marketing, explicó que este ingenioso diseño alegró el despido de la mitad de los empleados: “Nosotros siempre estamos montados en la tendencia, por eso esto no es sólo una carta de despido, también es una experiencia de usuario cuidadosamente diseñada para maximizar el impacto visual y generar engagement orgánico, bro. Y es que en este negocio si no eres disruptivo simplemente no existes, y lo mejor es que me lo hizo Chat GPT rapidito, mejor que un artista de verdad y sin andar exigiendo sueldo ni derechos humanos como los inútiles que despedí, esos flojos no son capaces de colocarse la camiseta por el equipo. Es más, creo que alguien debería usar esta tecnología para hacer una película completa y todo, ¿por qué nadie lo había pensado? Dios mío, soy un genio”, concluyó Aguilar antes de abandonar a su esposa e hijos para pasar más tiempo con Chat GPT.