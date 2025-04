La empresaria y diseñadora de moda venezolana, Carolina Herrera, alzó la voz contra el plagio de su diseño más importante hasta el momento. Se trata de su Opus Magnum, franelas negras tricolor manga larga, sublimadas con estampados con el rostro de José Gregorio Hernández o los majestuosos tepuyes de Roraima.

A pesar de que estas prendas abundan hoy en día en las calles de venezuela, especialmente entre motorizados, toyoteros y mesoneros de hamburgueserías obligados a usarlas en contra de su voluntad, Herrera quiere dejar claro que ella es la mente maestra detrás de esta exquisita y revolucionaria propuesta textil: “Mira, mi amor, esta colección, esta propuesta, esta visión, nació de mi esencia, de mi conexión con la estética y la identidad venezolana. No es simplemente una franela sublimada, por favor, es una pieza de statement, un testimonio de elegancia atemporal con un toque criollo. Ni los vestidos más glamurosos ni los perfumes con las fragancias más exóticas se pueden comparar con esta obra de arte. Por eso es que tengo que alzar la voz y exigir el reconocimiento que me merezco. La gente no puede creer que esto apareció de la nada, porque no, salió de lo más profundo de mi ser”, aclaró Herrera, antes de revelar su más reciente creación, pantalones tubito capaces de desaparecer tus piernas totalmente inspirados en el gusto venezolano.