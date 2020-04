Remedio casero termina siendo guasacaca

Cebollas en las esquinas de la casa, ajo macho y pimentones son algunos ingredientes para un sofrito divino. Sin embargo, muchas personas, los han utilizado como medida preventiva ante el coronavirus. Ese fue el caso de la señora Magaly en Apure quien preparando un remedio artesanal —que no funciona— contra el coronavirus, resultó cocinando su mejor guasacaca.

“Por ese celular me empezaron a llegar un poco de datos buenos para repeler a la gripe del coronavirus. Me lo pasó Gertrudis y esa mujer nunca se ha enfermado de nada y siempre me manda las notas de voz de los primos del sobrino que está en la Guardia. Pasa y acontece que yo no me confío de una solo fuente, claro. Entonces agarré las recetas contra el virus de las cadenas de Gertru, unas que me había pasado la del vecino de abajo y una que me pasó una amiga de mi cuñada. Yo eché todo lo que decían en una olla gigante, luego agarré la pepa de un aguacate, que dicen que eso cura todo, pero no quería botar el resto del aguacate así que eso lo metí también. Pero después me volví un arroz con mango, así que metí eso en la licuadora, vale. Se lo empecé a echar en las manos de mi esposos y de mis hijos y un puntico en las frentes pero cuando probé la cuchara de madera en la boca -porque tiene que ser de madera- me di cuenta que había hecho una guasacaca sabrosa. Chico, pero ya que eso estaba listo, entonces preparamos un pollito y lo bañamos en esa salsa. Total, ¡si el remedio está en mi cuerpo nadie me pega el virus!” exclamó la señora Magaly, quien está segura que el tapabocas de Piolín es el más fuerte de todos.