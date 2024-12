En la reunión de fin de año en casa de los padres de su novia, Eduardo Pérez (24) sorprendió a todos los presentes cuando, en lugar de tomar su habitual ron de culebra, optó por pedir un vaso corto de Old Parr Silver con agua gasificada, un revelador gesto que, según los asistentes que no son más que los tíos de la novia, marcó un antes y un después en su relación con el suegro.

Federico Brillembourg Chirinos, el suegro de Eduardo, se deshizo de halagos sobre el joven que hasta hace nada era conocido por su familia como “el güevón este”: “Ese muchacho siempre fue el típico que mezclaba su ron con refresco, gomitas y hasta un poquito de arequipe y se sentaba en la esquina a echar vaina. Pero desde que empezó a pedir Old Parr Silver, lo veo diferente, como más consciente, con ganas de echar pa’ lante y formar unas dos familias. Ya se le ve que es una persona con responsabilidades, quizás ya consiguió un trabajo y está contribuyendo con su casa como pagando el internet o llevando una canilla quincenalmente. Ahora ese muchacho se le ve que tendrá sus prioridades claras en la vida cuando pida su whisky sour, su old-fashion o incluso su whiscola, como todos los que eligen tomar un buen Old Parr” aseguró Brillembourg al momento de pedir un buen vaso de Old Parr Silver con refresco.