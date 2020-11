Misil se devuelve al ver las condiciones en las que está Amuay

A finales de la tarde de hoy, nuestro equipo audiovisual —sí, tenemos un equipo audiovisual— reveló en exclusiva imágenes del misil balístico que, de acuerdo a voceros del gobierno, habría sido disparado el día de ayer contra la refinería de Amuay, causando una gran explosión. Las imágenes parecen desmentir la teoría oficial: los detalles de las fotografías dan a entender que el misil se devolvió luego de ver las malas condiciones en las que estaba el objetivo.

Mientras buscaban dónde comprar una bombona de gas, nuestro equipo de investigación —sí, tenemos un equipo de investigación— encontró en las playas de La Tortuga al misil NUL0. Aprovechando sus destrezas en el idioma de las máquinas, que aprendió gracias a la cafetera, nuestro pasante subpagado —sí, tenemos un pasante subpagado— se comunicó con el armamento, quien nos dio su versión de los hechos: “What? No, bro. Mi trabajo es destruir cosas, infraestructuras, hoteles, hospitales. Hacer daño. Yo ataco lo que me ordenan. No tengo ningún remordimiento. Pero dispararme a mí, esta maravilla de la ingeniería, para destruir esa refinería hecha pedazos hubiese sido un desperdicio de mi talento como misil balístico como tal. Yo soy capaz de reventar eso a pedazos, pero… ya eso estaba en la ruina. Yo nunca había tenido una chamba en Venezuela así que cuando me hicieron la oferta, la acepté. Sonaba interesante, además había investigado y tienen una playa cerca y mira, con este confinamiento, playa es lo que yo quería. Pero, uff, ¡qué va! Cuando estaba a 10 metros de la fulana refinería esa es que pude ver bien cómo era el asunto. Bicho, eso ya estaba en ruinas. Me molesté bastante, pensé que un misil había llegado antes que yo y me había robado la misión. Pero por la radio me dijeron que esa refinería no había tenido actividad como en 10 años. Así que me decidí, yo no iba a perder mi tiempo ahí. ¿Para qué? Si eso igual ya no tiene salvación. Aproveché el impulso que traía, me lancé una vuelta en U y me vine a la playita más lejana”, comentó el misil, mientras se asociaba con un vendedor de comidas playeras para crear juntos el rompecolchón más destructivo del que se tenga conocimiento.