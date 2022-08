Niños denuncian que Ratón Pérez está dejando bolívares a tasa del BCV

El día de hoy se llevó a cabo una fuerte protesta en la primaria “Nosotros Los Niños” ubicada en El Cafetal, al este de Caracas. Los enardecidos manifestantes aseguraron estar en contra del nuevo modus operandi del señor Ratón Pérez, quien estaría dejando bolívares a tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) cada vez que un niño pierde un diente.

“No pude comprarme ni una chupeta en la cantina del colegio. Esta miseria que me dejó el Ratón Pérez no me alcanza ni siquiera para una cucharilla de compota detallada. A mi hermano mayor le dejó el año pasado dólares, ahora a mi me deja estos billetes que no me sirven para nada. Eso es discriminación. ¿Para eso uno se deja sacar un diente?” afirmó Matías Guerrero, quien mientras gritaba la consigna “niños sin dientes exigen su billete”, agregó: “ahora voy a guardar mis dientes hasta que la moneda se estabilice, porque no pienso perder más dinero. Mis dientes no valen 7 bolívares ni de broma. No pienso regalarle más a ese señor, que le haga eso a la gente que tiene dientes permanentes; pero mis dientes de leche nadie más se los lleva. Lo juro. Si no me deja por lo menos $5 por los pequeños y por las muelas $10 no le dejo ni uno solo más. Lo más que puedo hacer, para que no digan que uno es un desalmado niño usurero, es que si se me caen dos puedo hacer una promo de excepción, 2 dientes por $8”, finalizó Guerrero, quien sin darse cuenta estaba haciendo méritos para graduarse de contador de la República en menos tiempo.