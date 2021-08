MILAGRO: Señor en silla de ruedas se levanta para que lo dejen entrar a Balú

Este domingo ocurrió un milagro en el CCC∞T cuando un señor que perdió la capacidad de caminar hace 10 años por un accidente logró levantarse de su silla de ruedas para poder ingresar en la tienda de ropa Balú, conocida por sus promociones en ropa para damas y caballeros y por sus políticas de no discriminación —a excepción de personas en silla de ruedas—.

Enviamos hasta la tienda a nuestro pasante subpagado bien vestido —no vaya a ser que tampoco lo dejaran pasar— para entrevistar a Wilker Pérez, el vigilante de turno de Balú, quien nos comentó su opinión sobre el incidente, el cual no dudó en calificar de “milagroso”: “A mí en estos días los jefes me informaron que no puedo dejar ingresar a nadie con ningún tipo de vehículo, tales como coches, carritos de supermercado, patines, patinetas, entre otros artefactos, y para mí una silla de ruedas es un coche para adultos, así que me dirigí hacia el ciudadano y le dije estrictamente que no lo iba a dejar pasar porque son las políticas de la empresa. Caballero, yo me sorprendí cuando el señor se levanta de su silla y empieza a caminar, debo admitir que hasta solté unas lágrimas cuando visualicé eso, colocaré en mi currículum que presencié un milagro, debo ser hasta parte del milagro, capaz soy el próximo José Gregorio Hernández y todavía no lo sé. Ojalá me inviten al Vaticano a la canonización, yo siempre he querido ir a España”, finalizó Pérez, mientras le pedía a nuestro pasante que lo “colocara” como un héroe en la noticia.