Para cuidar su salud, el COVID decide no usar Metro de Caracas

El Coronavirus, el contagioso virus responsable del Covid-19, decidió hoy buscar rutas alternativas para moverse dentro de Caracas, luego de haber visto un reportaje que muestra a grandes grupos de personas aglomeradas en el Metro de Caracas sin tapabocas y sin guardar ni siquiera 0,10 centímetros de distancia entre ellos.

Luego de afirmar que por su propio bien, no se volverá a montar más nunca en el Metro, el coronavirus nos contó más acerca de las razones detrás de su drástica decisión: “Hermano, ese metro da asco y miedo, ¿oyó? ¡Eso es pa’ guapos! Tienes por un lado el gentío que se sube y baja a cada rato sin tapabocas, tocando todo; después están los que se quitan el tapabocas para estornudar y por último esa recostadera despiadada, inclemente. Todo eso me dio escalofríos. ¡Más nunca! ¡Es que yo me tengo que cuidar! Si no es por mi salud, es por la salud de los míos, ¿si me explico? Yo sé que soy un virus y parezco bien fortachón y malditico por fuera, pero a mí también me da miedo andar en ese metro. El otro día me bajé en Plaza Venezuela y sentía que tenía piojos, sarna, lepra, tétano, VIH, ¡todo! Yo sé que está rudo moverse por las calles, pero me tocará mototaxi o aprender a agarrar la bici, yo no puedo arriesgarme a contraer algo en ese metro”, concluyó el virus, quien no dudó en lamer un volante para ver si el taxista lo llevaba a su destino.