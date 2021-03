EN EXCLUSIVA: Camilo nos muestra su colección de uñas de Evaluna

En una entrevista exclusiva de El Chigüire Bipolar con el cantante colombiano Camilo, este nos enseñó su más preciado objeto; un frasco donde ha ido recolectando las uñas que se corta su esposa Evaluna. ¿Hay algo más romántico que eso?

Durante la conversación, el cantante de bigote asqueroso nos comentó más acerca de su romántica obsesión tóxica con su esposa: “Es que Evaluna es lo más precioso, bello y hermoso que hay en este mundo. No hay nada de ella que no sea perfecto: su personalidad, su sentido de humor, sus peos, ¡todo! Les confieso que me encanta limpiarme los dientes con su cepillo, para sentirme más cerca de ella y todo. Pero eso no es todo, mira este frasco que tengo aquí: está lleno con todas las uñas que ella se ha ido cortando desde que dijo que sí sería mi novia. ¿Por qué ella las botaría? Creo que no se da cuenta que son las uñas más hermosas de todo el mundo. Es imposible deshacerme de ellas, sería como deshacerme de Evaluna y todos saben que eso es imposible, jamás sucederá. Mi sueño siempre fue poder llenar un frasquito —que era de mayonesa, pero que fue debidamente esterilizado— con las uñas de mi futura esposa, y por fin lo logré. Ahí las tengo todas: largas, cortas, ¡hasta las artificiales! Están todas: las que se pintó de blanco cuando nos casamos, unas sucias de una semana que le dio por la jardinería, otras que si uno aspira bien profundo todavía se les puede oler la acetona y todo y otras que prefiero no contar la historia detrás de ellas, porque es algo íntimo y personal y privado. La amo demasiado. Evaluna, si lees esto, ¡te amo! ¡Te amo demasiado! ¡TE AMO!”, concluyó Camilo, quien luego metió el frasco en una caja fuerte.