Maduro lanza su candidatura a las primarias de la oposición

La oposición venezolana o mejor conocida por los venezolanos como: “¿quién?”, se prepara para elegir un liderazgo unificado que le haga frente a Nicolás Maduro en las venideras elecciones presidenciales. Personajes como Manuel Rosales, Henri Falcón o el mismísimo Claudio Fermín estarían pensando en entrar a la contienda donde solo uno podrá ganar y ser el próximo candidato perdedor de unas elecciones amañadas, es por eso que hoy lunes, Nicolás Maduro dejó atónitas a todos los ciudadanos y anunció su candidatura para las primarias de la oposición.

En rueda de prensa a través de Venezolana de Televisión, el presidente Maduro declaró ante los periodistas que no serían más que sus sobrinos que estudiaron en la Universidad Santa María: “Hoy yo quiero decirles a todos esos revolucionarios que me aman e idolatran como su legítimo, constitucional y plenipotenciario líder, que estamos cada vez mejor en este país. Por eso, momentos de verdadera reflexión en los baños de Miraflores, de una batalla de pensamiento, de una idea endógena, hoy voy a anunciarles a todos los golpistas y golpistos, que si quieren enfrentarse en las elecciones del 2024, primero tendrán que enfrentarse conmigo en las elecciones primarias. No crean que se las voy a poner tan fácil, ¿ah? Después de todo el mayor crítico de yo mismo soy yo mismo, ¿ah? De hecho, a veces me critico tan duro frente al espejo que me provoca mandarme a meter en el Helicoide pues, ¿ah? Pero para eso están ustedes”, concluyó Maduro, mientras mandaba al Helicoide a su terapeuta por hacerlo llorar en la última sesión.