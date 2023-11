Joven que sacó carro del Museo de Transporte maneja el modelo más moderno de todo Caracas

Las calles de Caracas se llenaron de lujo y opulencia esta mañana, cuando Christian Briceño, un joven de 25 años, sacara a pasear su carroza de hierro, óxido y nulas medidas de seguridad, un Ford Modelo T año 1925. Sacado directamente desde el Museo de Transporte, este automóvil automáticamente se convirtió en el modelo más moderno en recorrer las calles de la capital venezolana.

Rodeado decenas de ciudadanos anonadados y los únicos tres medios de comunicación que quedan en el país, el ahora apodado “Max Verstappen de Baruta” declaró: “¿Qué más mi gente? Coño yo sabía que cuando saliera a manejar este hermoso corcel de cuatro ruedas a gasoil la gente iba a quedar impactada, pero no tanto ¿sabes? La gente siempre dice ‘ay es que Toyota es Toyota’ pero eso es porque no conocen un Ford de verdad, uno viejo como este, papá. Sí te paras sobre el pedal puedes aprovechar ese ¾ de cilindro de fuerza para acelerar de 0 a 3 metros por hora en 60 segundos. De pasó la carrocería totalmente de hierro, si chocas se jode el otro carro completico y tú sales volando, pero este maquinon queda enterito, rey. Además me salió baratico ahí en el Museo de Transporte, porque tengo un pana que trabaja ahí y me lo consiguió debajo de la mesa a cambio de un Arauca 2016 más $19.000 en efectivo”, concluyó Briceño, mientras los medios de comunicación grababan el lujoso carro desde sus teléfonos Android.