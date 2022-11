Venezuela opta al Record Guinness de más personas amuñuñadas en la parte de atrás de una Encava

En una impresionante hazaña, cientos de personas ya comenzaron a practicar cómo romper un nuevo Record Guinness en Venezuela. En esta ocasión se trata de ingresar la mayor cantidad posible de personas amuñuñadas en la parte de atrás de una Encava, récord que se pretende romper con 554 sudorosos pasajeros al son de la salsa baúl.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en una Encava hasta La Guaira para conversar con Josef Jimenez, Encavero, salsero, y padre de al menos 64 niños no reconocidos, quien nos comentó acerca del peligroso reto: “Compadre, esto es una vaina que no se había hecho jamás en el país, ni en el mundo. Personalmente, yo como tal sólo he llegado a meter unas 400 personas en mi Encava, y ese fue un día que necesitaba rial pa llevar a la jeva mía a comernos unas hamburguesas. ¿Esto de meter tanta gente ahí junta? Si existe una unidad de transporte que te lo aguante sin que fallezca nadie, es una Encava, papá”, concluyó Jimenez, mientras le instalaba 35 cornetas nuevas a su Encava.