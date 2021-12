"Me lo llevo pa'l comando" dice policía al incautar pollo a la brasa que familia llevaba para almorzárselo

Este fin de semana el Gobierno anunció “Rescata tu Pollo”, un operativo a nivel nacional que consiste en incautar preventivamente todos los pollos a la brasa que circulen por el territorio nacional con la finalidad de proteger a la ciudadanía venezolana contra cualquier posible brote de gripe aviar, de acuerdo a palabras del almirante Remigio Ceballos, Ministro de Relaciones Interiores. El agente de la Policía Nacional Bolivariana José Rodríguez Rodríguez Rodríguez logró conseguir hoy su estrellita de buen desempeño por llevar al comando un pollo a la brasa con yuca frita y ración extra de ensalada rallada.

En su deposición, Rodríguez Rodríguez Rodríguez dio parte a sus superiores sobre su participación en este operativo: “Durante el transcurso de las 24 (veinticuatro) horas del día de hoy de los corrientes, el agente abajo suscrito y su persona dio la orden de alto en la urbanización caraqueña de Las Mercedes, en Caracas, a una supuesta familia que se trasladaba a bordo de una unidad automotora del tipo de combustión interna que aseguró llamarse “la familia Gutiérrez”. Al momento de bajar la ventana para solicitarle la documentación de identidad, la fragancia a pollo en brasas permitió descubrir in fraganti la presencia de un ciudadano del tipo pollo a la brasa, pudimos percatar que llevaban esa mercancía ilegal por el gran olor de salsa de ajo con pollo y hallaquita. Al momento de solicitarle la documentación presentaron una factura, sin embargo la presunta ave en brasas fue detenida y llevada al destacamento en cumplimiento a las previsiones del artículo no sé cuánto parágrafo A o era B del decreto con fuerza de decreto del operativo Rescata tu Pollo”. Mientras se preguntaba si Caracas era un estado o no, Rodríguez Rodríguez Rodríguez agregó: “Al llegar al comando, la superioridad procedió a darme unas palabras del tipo felicitatorio porque además el pollo venía con su respectiva ensalada de la modalidad rallada, lo que es difícil de incautar en estos días”, finalizó Rodríguez Rodríguez Rodríguez mientras le metia un mordisco al pollo para ver si traía algún estupefaciente dentro de él.