ROMPIENDO ESTIGMAS: Bad Bunny besa a su prima en tarima

Controversial, como el perpetuo debate de echarle azúcar a las caraotas o la eterna disputa de los que prefieren hacer el amor con medias; así fue el fin de semana en la farándula donde el protagonista fue Bad Bunny, el cantante, actor y compositor odiado por las personas de más de 40 años, quién ha sido objeto de críticas por la filtración de unos videos donde se muestra besando apasionadamente a una fanática. Algunos de sus detractores confesaron estar en contra de lo ocurrido, como Corina Mendoza, quién no perdió tiempo para juzgar al puertorriqueño, sin embargo, también admitió sentir cierta envidia por no ser la admiradora que probó los “dulces y sublimes” labios del intérprete de éxitos como “Titi Me Preguntó”, “Aguacero” y “Bohemian Rapsody”.