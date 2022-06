Policía asegura que la Unidad Tributaria está en $50 tal y como lo dice la Gaceta Hípica

La imaginación es muy importante y eso lo enseñan en las diferentes academias de policías del país. En este caso, el policía Jorge Pérez, procedió a hacer el matraqueo de rutina al retener a unos jóvenes sospechosos de ser sifrinos, para pedir de una forma elegante su sustento diario, Pérez aseguró que de no pagar el soborno, los detenidos tendrían que pagar una multa de 10 unidades tributarias a $ 50 tal y como está estipulado en la Gaceta Hípica.

“Yo podría ser una ratica, robarles el celular, los cauchos pedirles una platica para mí, pero decidí multarlos porque yo soy un agente policial correcto, de todas formas me pueden dejar la platica por aquí. Nosotros no nos regimos por la Gaceta Oficial desde hace dos años, ahora todo es por la Gaceta Hípica, eso es por una ordenanza que acaba de salir esta mañana, no la busques en Google que eso no aparece ahí mi pana, confía en que si yo te hago esa multa ahorita, vas a salir perdiendo y vas a dejar de colaborar con los compañeros aquí presentes. Es más, pásame ese teléfono para revisarlo, seguro tienes cochinadas ahí”, aseguró el oficial mientras elevaba el precio de la Unidad Tributaria a una cachapa de cochino frito de El Solar del Este.