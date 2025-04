Estudio confirma que en Venezuela si no eres testaferro eres indigente

El más reciente estudio socioeconómico publicado por la Universidad Politécnica Experimental Luis Andrés Dominguez (PELANDO) reveló lo que todos sabían pero nadie se había atrevido a decir: en Venezuela ya no existe la clase media. De acuerdo con los hallazgos, si actualmente no lavas el dinero de algún militar, enchufado o militar enchufado, muy seguramente pertenezcas a la clase indigente.





Conversamos con el economista, profesor y vendedor de cuentas de Netflix piratas, Orlando Vega, quien nos ofreció detalles acerca de la metodología del estudio: “Bueno papá, la verdad es que si tú sales pa’ la calle la gente no tiene plata y ya. ¿Qué más quieres que te diga? La gente cree que son clase media porque tienen carro y casa de cuando Venezuela era un país funcional, pero esa vaina ya no existe. La realidad es que todos estamos a un mal mes de terminar en la indigencia, o peor aún, metidos en un consejo comunal, porque el único dinero que hay en este país viene de fondos malversados, o el lavado de dinero de fondos malversados. En fin, por poner un ejemplo, yo soy profesor universitario y me gano la vida matando tigritos por ahí, porque si fuera por mi sueldo en la universidad creo que hasta Dorangel Vargas comería mejor que yo”, afirmó Vega, mientras publicaba en sus historias de WhatsApp citas para leer el tarot a $20.