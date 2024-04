Tarek Wiliam Saab, Fiscal General de la República y fanático número uno de Canserbero, anunció que el Ministerio Público comenzó el proceso de incautación de bienes del exministro de petróleo Tareck El Aissami, detenido por delitos de corrupción y traición a la Patria. Entre los bienes incautados hasta el momento, se encuentran 245 casas, 20 jets y al menos un Pico Bolívar.

Saab afirmó en una una entrevista que aún faltan cientos de propiedades por incautar mientras la investigación sigue en curso: “Hasta el momento, hay muchos bienes que incautar además de las casas, apartamentos, carros, prepagos, aviones y un Pico Bolívar que hallamos en propiedad de este asqueroso y repugnante individuo de la oposición venezolana. También hemos logrado recuperar cuatro tepuyes y dos discos autografiados por Hany Kauam, lo cual consideramos un acto del peor terrorismo que ha visto el venezolano de a Rubicon. En nuestras investigaciones conseguimos que este miserable sujeto y su entramado de mafiosos estaba desfalcando al país con transacciones millonarias, ninguno de esos Zelles que caían en el Banco Central de Venezuela estaban altos, ¿cómo era posible que todos los funcionarios estuviéramos manejando 4Runners 2024 como unos simples testaferros mientras él andaba por las Mercedes con su Megazord?, una locura que ni el más sabio te explica”, explicó Saab, mientras mostraba su tatuaje de “All We Need Is Love” en honor a Canserbero en la espalda baja.