Maduro exige a Estados Unidos que le ayude a desbloquear su Zelle porque se le olvidó la clave otra vez

El principal responsable de que los pasillos de Miraflores estén abarrotados de avioncitos de papel, Nicolás Maduro, exigió por milésima vez al gobierno de los Estados Unidos el código de seguridad de su cuenta americana, ya que nuevamente olvidó la contraseña y bloqueó la cuenta, responsabilizando de ello a las sanciones y al guardia que no le dio leche tibia y galletas a Alex Saab mientras estuvo detenido.

Mientras le ponía caraotas encima al bingo con los códigos para desbloquear su cuenta, Maduro le gritaba todos sus pensamientos a un grupo de periodistas: “Estados Unidos, les ordeno que me desbloqueen ya mismo mi cuenta de CitiBank, o de lo contrario me veré obligado a pasar otras 4 horas gritando y tirando las puertas de Miraflores. ¿Cómo es posible que el pueblo venezolano, o sea yo, no pueda comprar skins de Free Fire porque se me olvidó la clave? Seguro fue George Bush con su rayo de borrar contraseñas de la mente de genios como yo. Mira que no soy tonto, yo lo sé todo porque veo videos de Dross. Aquí me tienen pasando pena frente a mi bff Alex porque no tengo ni siquiera un pase de batalla. ¡Qué raya! Probé con todas las claves que recuerdo: ‘Cilia_Alex’, ‘Alex_Alex’ y ‘PeppayPocoyo33’, y ninguna de esas es, así que procederé a hacer mi tarea de plastilina sobre el acuerdo de Barbados, otra vez” concluyó Maduro antes de darse cuenta de que Super Bigote se parece mucho a él.