Para desconectarse de las redes sociales, joven se cambia a Movilnet

Para aprovechar al máximo un retiro espiritual que comienza hoy en lo que ha catalogado “un pueblito lindísimo” —que es en realidad San Antonio de los Altos—, el joven Rodrigo Barboza decidió cambiarse de Digitel a Movilnet. Barboza, quien busca cortar al máximo las vicisitudes de la vida moderna para fortalecer su espíritu, está seguro que el traspaso hará imposible la comunicación digital con el mundo externo.

Barboza, quien accedió a irse de retiro luego de pasar 16 horas seguidas sin parpadear viendo TikToks, nos contó —en persona, porque obviamente por celular fue imposible— sobre esta decisión de cambiar de operador telefónico que espera le traiga paz a su atribulada alma: “Vine medio obligado por mi mamá. La verdad se preocupó full cuando me vio los ojos tan resecos, como de maniquí. No me podía despegar de la pantalla; me la pasaba de TikTok a Twitter a WhatsApp a Instagram a TikTok otra vez y a estados de WhatsApp —que tiene increíbles chismes, por cierto— y bueno, me sentí al borde del foso y dije ‘ya no más’. Era mucha tentación tener el teléfono a la mano y sabía que me iba a dar mucha ansiedad abandonarlo, así que hice lo más inteligente que he hecho por mi salud mental: me cambié a Movilnet. ¿Que qué plan agarré? Cualquiera, el que tiene más segundos, ni idea; igual es imposible que me llegue así sea un mensaje de texto que al final era lo que quería. De verdad que es malísimo para comunicarse y distraerse pero también es buenísimo porque no pierdo el tiempo, no tengo qué ver. Es increíble. Me ha ayudado muchísimo. De verdad necesitaba este detox, nunca pensé que iba a estar tan agradecido con Movilnet”, concluyó Barboza, quien aseguró que algún día luego del retiro se cambiará a Digitel otra vez para poder crear un hilo en Twitter para hablar de su experiencia.