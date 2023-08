Nueva telenovela de a Venevisión reúne a 97% de todo el botox en el país

Venevisión, la única televisora en el país que aún tiene presupuesto para grabar con teléfonos Xiaomi, lanzó el adelanto de su nueva producción audiovisual “Dramáticas”, una telenovela que reunirá en su impresionante reparto de estrellas al 97% del botox que hay en todo el país. Esta comedia también contará con momentos trágicos para los estómagos más fuertes, como digerir la difícil aparición de Aran One.

Daniel Ferrero Cubillán, director de la nueva producción nacional independiente que pretende entretener a las únicas dos señoras que no saben poner Netflix en sus televisores inteligentes ofreció detalles: “Quiero aclarar que no es una telenovela, es más como una serie porque tendrá solo doce capítulos, aunque en realidad es más un documental porque lo que hicimos fue comprar el pasaje a todos esos actores venezolanos que tienen más de 15 años desempleados. Esta producción lo va a tener todo, amor, traición, estafas y muchas caras con inyecciones de colágeno, bótox y biopolímeros. Nuestros operados protagonistas mostrarán una nueva cara de la televisión venezolana ahora sí mucho más juvenil gracias a esos pómulos pronunciados que hacen que cualquier actriz de ochenta años, luzca de veinte con la ayuda de una cámara que aún no logra grabar en más de 480p. Además daremos oportunidad a nuevos actores para que aparezcan en pantalla y dejen de estar promocionando a charcuterías y carnicerías en sus historias de Instagram”, aseguró Ferrero en rueda de prensa transmitida directamente para las dos peluquerías que todavía tienen Venevisión puesto en sus televisores.