OPSU asigna directamente en alcaldía a chamo que robaba en la cantina

Luego del sonido de una poceta explotando con sodio, lo que más terror produce en los futuros bachilleres de la República es el resultado de la prueba OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario). El día de hoy Álvaro Ruiz, un futuro graduando, descubrió en los resultados de su informe OPSU que había sido asignado a una alcaldía o a una alcabala luego de admitir que robaba en la cantina de su liceo.

“Bueno nada, a otro pana le salió y que ‘buhonero’ en su informe; lo mío no está tan mal, si te pones a ver. Alcalde. Alcalde Ruiz. Suena hasta fino. Y ahí se puede robar sabroso”, aseguró el bachiller Ruiz, mientras le preguntaba a su supervisora si podía repetir la prueba: “Yo siento que es normal, el que no haya robado en la cantina de su colegio no es un verdadero venezolano. Eso le ha pasado a todos ¿no? Un trululú no daña la economía de nadie. No entiendo por qué tanto problema, lo máximo que yo robé fue 3 tequeñones y 2 nestin (sic) de durazno. ¡Gran cosa! ¡Métanme preso, pues! Yo estoy orgulloso del pueblo que hemos creado y en el que me graduaré; además me asignaron la alcaldía de Caracas, no la de El Vigía, por lo menos”, finalizó Ruiz, quien sin darse cuenta ya estaba comportándose como un verdadero político.