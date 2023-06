Joven seguro de que no es momento de emigrar sino de ahorrar unos 55 añitos para alquilar una pieza

Todos los venezolanos que han probado las tajadas de mango o las arepas de yuca rellenas de yuca con salsa de yuca han pensado en emigrar. El caso de José Peña no es diferente, sin embargo, el caraqueño de 22 años cree que no es el mejor momento para hacerlo, ya que gracias a su sueldo de $120 dólares mensuales en la bodega de su tía, a José se le abrió la oportunidad de alquilar una habitación en La Yaguara si no gasta ni 1 centavo en los próximos 55 años.

Mientras sacaba las cuentas con un optimismo desmedido, José conversaba con su mejor amigo, nuestro pasante subpagado, que será su roommate cuando reúnan el dinero: “Mano, ahorita ando es montado, con este jugoso sueldo de 120 bidens solo es cuestión de ahorrar para cuando llegue a la tercera edad pueda costear los 54 meses de adelanto del alquiler, ya la casa la tengo vista y no creo que alguien más la alquile pronto. Yo sé que afuera hay más oportunidades y por oportunidades me refiero a agua y luz, pero si me enfoco en lo mío aquí en Caracas voy a surgir y dejaré de ser clase baja para ser clase media baja, o como le digo yo: el sueño sudamericano. Pero eso no es todo, también en las noches ejerzo el diseño gráfico, corto pelo, diseño aeroplanos y reparo celulares, como para rebuscarme porque esos $15 dolaritos extra al mes me ayudan burda”, sentenció José quien tras encontrarse un billete de 5 bolívares en el piso aseguró que en Venezuela todavía se puede hacer plata.