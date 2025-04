Partido de fútbol en España causa 3 víctimas fatales y 20 heridos en Cabimas

Lo que pudo ser una tarde de fútbol europeo en el bar “Doble Play Bar Sports & Offside” en la ciudad de Cabimas terminó convertido en una batalla campal durante la final de la Copa del Rey, cuando fanáticos del F.C. Barcelona y aficionados del Real Madrid se enfrentaron, dejando tres víctimas fatales, veinte heridos y setecientos zulianos llorando tras la derrota del “Rey de Europa”.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a ir hasta Cabimas, donde tomó las declaraciones de Tacómetro Urdaneta, quien presenció el bélico suceso: “Papi, ve, la verga empezó cuando el Madrid metió el segundo gol, porque había unos madridistas de la peña de El Golfito que se pasaron de caña y estaban celebrando en la cara de los culés, pero así con todo, vos sabéis, gritando ‘¡viva Franco!’ Pero no fue sino hasta que el Barcelona remontó con el tercero que salieron los independentistas catalanes-zulianos y esto se convirtió en la guerra civil: volaron sillas, botellas, tequeñoyos, hasta papeles de divorcio vi volando en esa verga. No, no, no, de verdad no entiendo cómo la gente se toma el deporte tan en serio, si al final eso es algo para entretenerse y ya”, reflexionó Urdaneta, mientras le quitaba todo el dinero a nuestro pasante subpagado tras haber perdido todo en el parley.