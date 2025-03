Hermosa artista de 23 años se inyecta más botox para parecer una joven de 43

La joven cantante, actriz e influencer Jenny G se inyectó esta semana 17 mililitros de “baby botox” con su manicurista de confianza, quien le recomendó realizarse el tratamiento estético para prevenir las arrugas que podrían empezar a aparecer ahora que tiene 23 años, transformando también su aspecto al de una joven de 43 años.

Debido a su apretada agenda pidiendo comida gratis en restaurantes a cambio de historias en Instagram, tuvimos que conformarnos con las declaraciones de la esteticista manicurista Iraida Sánchez, quien llevó a cabo el procedimiento: “Yo sí le recomiendo a todas las clientas que se inyecten baby botox. Primeramente, como tal, es muy beneficioso para la salud de la zona subcutánea porque genera como un colágeno en la dermis. O bueno, la verdad no entiendo muy bien, pero también mi jefa me da una comisión, pues. Por eso se lo recomendé a Jenny. Le dije: ‘Mi reina, vas a quedar mejor que Donatella Versace, Pamela Anderson y Laura Bozzo juntas’. Lo que pasa es que, como este procedimiento fue a base de intercambio, no le puse tanto botox: unos diecisiete mililitros apenas. Porque igual la idea es que quede como disimuladito para que las envidiosas no estén hablando. ¡La dejé hermosa! No puede ni levantar las cejas… ¡Para mi tía abuela, que se hizo siete liftings faciales!”, aseveró Sánchez, quien claramente no cuenta con licencia para ofrecer este tipo de tratamientos.