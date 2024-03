Señoras pasean a Tinky Winky por la Candelaria tras confundirlo con el Nazareno

El cielo se iluminó hoy con la imagen de un bebé gigante en el sol, mientras cientos de feligreses, señoras y personas que salieron a la calle debido a un corte de luz, acompañaron al Nazanero de San Pablo en su tradicional recorrido por las calles de la Candelaria. Representado por un Tinky Winky gigante cargando una cruz, ya que fue lo único que pudieron conseguir a última hora, ninguno de los asistentes notó la diferencia y le agradecieron por todos los milagros cumplidos y por la tubipapilla de cada día.



“Ay, ese Nazareno si ha subido de peso ¿verdad? Habrá que meterlo en una dieta con Richard Linares” opinó Carmen López, una de las asistentes al evento quien ya le dedicó diez rosarios al teletubbie morado. “Pero siendo sincera se ve hasta más joven así, tiene la carita más lisa como sin arrugas, ¿no? Eso es por el protector solar, pero los nietos de uno no hacen caso, por eso es que les salen las arrugas. Lo único que me molesta es que no sé quién le puso esa cartera roja a mi nazareno bello, parece un homosexual y no me parece porque Cristo era un tipo hecho y derecho, un varón, pues. Aunque bueno, el televisor nuevo en el abdomen está bueno porque no ha parado de poner La Mujer de Judas todo el trayecto para que la gente tampoco se aburra, porque tú sabes cómo es la gente hoy en día que no puede pasar dos minutos sin tener los ojos pegados en una pantalla”, aseguró a López, mientras compraba un escapulario de Po con la Virgen María.