El gigante de los cómics, Marvel Studios, se encuentra en estado de shock total. Su última apuesta cinematográfica, la película del cuñado de Spiderman: SpiderBrother In Law, resultó ser un fracaso monumental en taquilla. A pesar de que se pensaba que la increíble historia del amigable hermano borracho de Mary Jane, sería un rotundo éxito, los cines han estado más vacíos que un concierto de Omar Enrique en pleno 2024.

Kevin Feige, productor general del universo cinematográfico de Marvel, aseguró sentirse decepcionado por la baja recaudación de la historia del cuñado contador del Trepamuros: “Honestamente no entiendo muy bien qué fue lo que pasó, le teníamos mucha fe a este proyecto, lo que creo en este momento es que puede que al público ya no le importen las historias de un hombre que sabe prender los carbones de la parrilla con un vaso plástico al mismo tiempo que hace insinuaciones sobre la orientación sexual de Peter Parker. Creo que para las masas no es atractivo este héroe con la capacidad de eructar el alfabeto completo. De hecho, logramos sacar a Jared Leto un rato de su culto para que interpretara de nuevo al personaje de Morbius y a nadie le interesó. Pero la verdad es que no importa, estamos seguros que la gente todavía está enamorada de esta franquicia, por lo que aumentamos el número de producción de treinta a ciento veinte filmes por año, con ochenta y siete series adicionales que deben ver para entender qué está pasando en las películas principales”, afirmó Feige, mientras confirmaba la entrega de nuevas cintas como: Avengers El Darién End Game, El Hombre Chiripa, Doctor Comunitario Strange, PerrarinaMan y Los Guardianes del Edificio Vistalegre.