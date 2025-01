Selena Gómez llora por deportaciones de mexicanos de México y también por los mexicanos de los demás países

La actriz Selena Gómez, quien nació en Estados Unidos, hija de dos padres estadounidenses de los cuales sólo uno tiene ascendencia mexicana, publicó un video llorando profundamente en sus redes sociales. Según explicó Gómez entre sollozos, el motivo de sus lágrimas son las deportaciones de mexicanos de México, así como también los mexicanos del resto de países de latinoamérica.



La actriz de clásicos mexicanos como Emilia Pérez, Los Hechiceros de Waverly Place y Somos Tu y Yo: Culiacán, aseguró sentirse impotente ante estas injusticias: “¿Qué puede hacer uno mujer mexicana de México como yo? Sufro por todos mexicanos de todos países de latinoamérica y el mundo entero que son siendo deportados ahora mismo. Estoy aquí en la mía mansión, llorando, mientras me duele la pinche vulva y me limpiando las mis lágrimas con biétes (sic) de cien, pero el dinero no es todo en esta la vida. Quisiera poder yo ayudar, pero no sé cómo”, aseguró Gómez, quien minutos después eliminó el video debido a las fuertes críticas por parte de personas que sí saben hablar español.