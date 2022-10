Dora La Exploradora rompe la cuarta pared para preguntar a los televidentes dónde está el presupuesto nacional para rehabilitar hospitales

La estrella de televisión, exploradora y archienemiga de Bear Grylls, Dora La Exploradora, hoy interrumpió su programa matutino para ver directamente a camara y preguntarle a sus fanático que había pasado con el dinero para poner a funcionar el sistema de salud venezolano, porque su primo Diego tiene a su mamá de hospital en hospital porque en ningún sitio le pueden hacer la diálisis.

Dora, indignada por la situación de Venezuela, pidió explicaciones en medio de una alocución frente al Hospital Universitario de la UCV: “Oigan amiguitos, little friends, ¿dónde está la montaña?, ah sí, ahí está the mountain, ¿y el presupuesto para arreglar los hospitales?, where is the f**ng money?, yo no estoy pagando impuestos de gratis, ahí tengo a Botas con un yeso que yo misma le hice con papel maché porque en ningún lado me lo atienden. Más les vale que aparezca esa plata o sino voy a tener que gritar muy duro ¡Zorro, devuelve los insumos del JM de Los Ríos!”, sentenció Dora antes de cantarle a su cacerola para que saliera de la mochila.