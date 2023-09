Manuel Rosales asegura que él no necesita las primarias porque ya está en 2do año de bachillerato

Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y presidente del club de fans de Manuel Rosales, aseguró en su alocución de televisión, radio y telégrafo que él no necesitaba a la oposición ni a las primarias porque ya va por 2do año de bachillerato y que se tiene que enfocar ahorita en las ecuaciones para no reparar matemática.

Rosales, quien sorpresivamente sigue en el liceo a sus 88 años de edad, también aclaró que ya empezó clases y se está poniendo las pilas con biología, historia y geografía para demostrar que tiene lo necesario para ser presidente: “Los demás partidos se la pasan hablando de primarias, de secundarias y unas cosas que a mi ya no me importan, porque yo ya pasé por eso y ahora soy camisa azul. Este año le voy a echar ganas, voy a llevar mi camisa por dentro y descifraré dónde se escribió esa tal carta de Jamaica, porque si a mi me clavan y yo raspo mami me va a dar una coñiza que van a pensar que los correazos son el catatumbo que se mudó a la gobernación. Ya nos dijeron que tenemos que llevar el pelo corto, por eso yo me adelanté y ahora soy casi calvo, y además que los zapatos tienen que ser completamente negros, así que voy a remojar mis báilame suave en el lago” sentenció el líder maracucho antes de preguntar si Maduro también iba a estudiar primaria con la oposición.