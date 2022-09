Portada’s cumple 17 años transmitiendo el mismo episodio sin que nadie se de cuenta

El programa televisivo venezolano Portada’s fácilmente ha sido de las producciones más rentables de Venevisión, y es que tras 17 años transmitiendo de lunes a viernes la misma grabación, todavía nadie lo había notado. Puede que este fenómeno se deba a que nadie lo ve, pero también puede ser que los colores de la decoración del set son tan fosforescentes que dejan ciego a quien aguante más de 30 segundos del magazine en 144p.

El presidente del canal, Miguel Dvorak, asegura que no sabe qué programa es ese, pero un camarógrafo llamado Luis Ferreira que grabó Portada’s en el 2005 y no ha parado de presenciar su éxito nos comentó: “El mal gusto no ha muerto, esta obra maestra del séptimo arte se ha aferrado a los estándares modernos de calidad, como esos perreitos random a las 9 de la mañana en una calidad digna de un cinematógrafo de los hermanos Lumiere. Pero no solo técnicamente es una pieza de culto, sino también en su denso contenido donde discuten con reggaetoneros desconocidos sus punzantes opiniones sobre qué marca de zapatos es más chikiluki”, aseguró Luis, quien improvisó toda la entrevista porque ni siquiera él sabe de qué va Portada’s.