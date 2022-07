Para reducir tráfico en Caracas, de lunes a viernes solo podrán circular 4Runners sin placa

Para nadie es un secreto que el tráfico en Caracas está regresando a los niveles de caos habituales; en parte por los conos que ponen para proteger a los trabajadores que maquillan a una estatua y también por la gran cantidad de vehículos que se están movilizando. Por esta razón, el día de hoy el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (conocido por sus siglas INTTTTTTTTTTTT) publicó en la Gaceta Hípica un decreto que regula la circulación de vehículos en las calles de la capital: a partir de ahora, solo podrán circular por Caracas 4Runners del año 2016 en adelante que no tengan placa; cualquier ciudadano que no cumpla con lo establecido en esta disposición será sancionado.

Mientras le remolcaban un Maverick del 76 que un tío le presta para ir y venir de la oficina los pocos días libres que tiene al año, nuestro pasante logró conversar con un general que rehusó darnos su nombre, pero se identificó a sí mismo como “Director / Emperador Vitalicio / Sultán” del INTTTTTTTTTTT: “Si algo caracteriza a este gobierno bolivariano, socialista, obrero, bodegoncista y antioposicionista es la búsqueda incesante de la igualdad para todos. Por eso a partir de ahora los ciudadanos y ciudadanas que manejen cacharritas, carros muy viejos, carros con placa y, en resumen, cualquier carro que no sea una 4Runner nueva sin placa, deberá hacerlo solo durante los fines de semana. No importa si lo usan para trabajar, para ganarse una platica, no nos interesa. La consigan es: de lunes a viernes, las calles de Caracas ahora son de todos. Los que tengan una 4Runner” aseguró el señor Emperador, mientras prometía multas cuantiosas a quien ose rotular un twingo o un Corsa con calcomanías de 4Runner.

Posteriormente conversamos con Laurelis Parra, joven que posee una 4Runner 2022 —obtenida gracias a la venta de Avon, según sus propias palabras—: “Divina esta nueva ley, yo sí agradezco que gobiernen pensando en una. Ya me estaba estresando quedarme parada tanto tiempo compartiendo el mismo pavimento con esa gente que tiene que si un Fiesta. ¡Uy, no, qué felicidad! Ahora solo estaré rodeada de puras 4Runners como la mía, por cierto el nombre de mi 4Runner es Gladys IV, un nombre muy europeo y jovial, ¿no te parece?” afirmó Parra mientras le tocaba la corneta a una abuelita que caminaba por la acera para que se apartara.