En un intento desesperado de poder sentarse a dialogar con El Coqui y encontrar una solución a los violentos enfrentamientos contra su peligrosa banda, un comando del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) envió esta tarde a la Cota 905 una gran motocicleta Bera de madera, esperando poder atacar a la banda criminal.

“¡Je je je, pobrecitos! ¡Seguro no saben lo que se viene! Este ataque totalmente inesperado los agarrará por sorpresa. ¡Jamás se imaginarán que venimos equipados dentro de una moto gigante de madera! Esta brillante idea fue totalmente mía, inspirada parcialmente en una película que vi anoche por Televen”, comentó muy orgullosamente Douglas Rico, director del CICPC, momento antes de trasladar la réplica de la moto, de 6 metros de altura y completamente construida de madera de samán, a la entrada de la Cota 905.



Con ocasión de estarse estrenando su franela que dice “El hampa sucks”, enviamos a nuestro pasante subpagado a la Cota 905 para conversar con integrantes de El Coqui, antes de que recibieran la ofrenda del CICPC: “Mano, ¿qué coño se ve por allá? Eso es un… ¿modelazo de madera? Verga, como el bicho de Troya… Ya va, ¿esa no fue la misma estrategia con la que los aqueos entraron a Troya? ¡Verga, qué brutos estas brujas, vale! Además piensan que uno es gafo. Yo ví la película con Brad Pitt, yo sé cómo va la vaina. El mío, cuando dijeron que venían con un regalo no me imaginé que fueran tan boleta. ¡Qué cagada, qué brutos son! Bueno, son pacos, tampoco podemos pedirles mucho. Bueno, incorporaremos la quema de esa vaina a nuestro calendario de enfrentamientos, no hay de otra. Cáiganle a plomo ahí, pues, ya vengo, voy a buscar la gasolina”, dijo el mismísimo Coqui mientras le quitaba los zapatos a nuestro pasante.