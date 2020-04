Pierde a su mejor amigo por no escuchar su podcast

Andrés Acosta es un joven que está tratando de lidiar con la cuarentena manteniéndose activo con nuevos pasatiempos y aprendiendo nuevas habilidades. Hace unas semanas, estrenó un podcast sobre sus temas favoritos: comedia, su problema con lo “políticamente correcto” y series españolas que ve de manera no irónica. Sin embargo, en el camino de seguir sus sueños perdió a su mejor amigo, Guillermo Echeverría, quien se rehusó a escucharlo pues otros 22 amigos le pidieron el mismo favor.

“Hermano, no sabes lo dolido que estoy. Yo fui amigo de ese chamo desde el colegio hasta la universidad y ahora me sale con esto. Todo lo que he hecho por Guillermo, y aún así él no quiere escuchar mi increíble podcast. ¡Y no entiendo por qué! No me dio ninguna razón lógica. Sí, es verdad que hablamos todos los días por los 4 grupos de WhatsApp y los 7 de Instagram, pero es diferente. Esta vez soy yo hablando solo…¡un monólogo! ¿QUIÉN NO ME VA A QUERER ESCUCHAR? Y mira, no es por nada, pero mis chistes son increíbles y los episodios son cortos, como de tres horas y media de pura genialidad y comedia. Hasta le dije que fuera mi primer invitado para celebrar el aniversario de dos semanas, pero nada. No tuve otra opción que dejarlo ir. A veces es mejor así. Uno se da cuenta de quiénes son tus amigos de verdad, de quiénes te apoyan y quiénes te dejarán caer”, afirmó Andrés quien dice que su micrófono de los audífonos funcionan perfecto para grabar desde el baño.

Por su parte, Guillerno explicó las razones para traicionar a su mejor amigos. “¿Bicho, tú estás loco? ¿Cómo le vas a poner ‘AA’ a un podcast tan estúpido? Andrés es mi hermano, pero no me lo calo hablando solo por dos horas. Además saca un episodio todos los días y tengo otros 22 amigos que sacaron podcast. Imposible que los escuche a todos, tendría que pasar todas las horas de mi vida escuchándolos. Ya con mi voz interna es suficiente”, explicó Guillermo, antes de decir que sí estaba de acuerdo con Andrés sobre cuál temporada de Élite es mejor.