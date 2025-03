Fuerte devaluación obliga al BCV a lanzar billete de Bolívar de Roque Valero

La fuerte y vertiginosa devaluación del bolívar frente al dólar, que esta semana cruzó la barrera de los 100 bolívares por cuarta vez en su historia, obligó al Banco Central de Venezuela (BCV) a tomar medidas drásticas, como la creación de un nuevo billete con la cara de Roque Valero para darle un descanso de tantas humillaciones monetarias al rostro del Libertador.

Así lo confirmó Calixto Ortega, presidente del BCV y encargado de dibujar todos los billetes nuevos con crayón: “La verdad es que nosotros, como ente encargado de regular todo el sistema monetario del país, no podemos hacer absolutamente nada para solucionar la devaluación. La gente tiene una mentalidad pitiyanqui de que el dólar es lo que vale, sin importar todo el esfuerzo que le ponemos al bolívar para que esté más lindo. Lo sacamos en nuevos colores, le quitamos ceros, le hicimos la bichectomía y nada, la gente no lo quiere. Entonces, por eso tomamos la decisión de que si la gente no va a valorar a nuestro Libertador, simplemente lo vamos a quitar del billete y punto, lo cambiamos por Roque Valero y ya. Hagan lo que quieran, ya ni nos importa. Que suba el dólar a 10.000 otra vez, hagan bolsos con la cara del novelero ese. De pana y todo, no es porque esté picado, sino que de verdad la gente es malagradecida en general, ¿sí me entienden? Pero ya van a ver cuando les toque sacar ese billete que grita ‘cosita rica’, como van a pasar pena frente a la amante, y se los digo por experiencia”, concluyó Ortega, antes de anunciar las nuevas monedas de 500 bolívares con el escudo del Caracas Fútbol Club.