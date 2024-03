Bomberos combaten incendio en Maracay con tobos

El Cuerpo de Bomberos y Strippers del Estado Aragua se encuentra combatiendo un voraz incendio forestal en el parque nacional Henry Pittier desde el pasado lunes. Debido a que el único recurso que tenían a su disposición eran látigos y tubos de pole dance, los oficiales se vieron en la obligación de apagar las llamas con tobos de agua prestada por los vecinos de la zona.

Conversamos con Adonis Perozo, miembro del Cuerpo de Bomberos, stripper y escort, quien se encuentra en el sitio intentando controlar el fuego: “Chamo, la verdad es que nos tocó usar tobos porque desde hace años que los camiones de bomberos los desmantelaron para reparar las tanquetas y ballenas antidisturbios y como el sueldo no rinde y nunca se quema nada porque nadie tiene gasolina ni gas, decidimos rebuscarnos el pan de cada aprovechando que al menos teníamos los uniformes y los tubos en la estación para practicar, ¿si me entiendes? Pero bueno, por lo menos la comunidad aquí ha colaborado con el agua de sus tanques para intentar controlar la situación, que es bien valiosa porque hace como 7 meses que no les llega ni una gota. Cuando toda esta situación pase les dije a varias señoras que voy a venir a pagarles el favor con unos bailes”, explicó Perozo mientras intentaba apagar el fuego con un meneo de caderas.