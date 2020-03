Señor en interiores en Farmatodo asegura que cuarentena no lo ha afectado

Al igual que una botella de anís en unos quince años, la cuarentena está haciendo estragos en la salud mental de las personas y el confinamiento prolongado está alterando a muchos. Este fue el caso del joven Felipe Mejías, quien a tempranas horas de la mañana aseguraba que la cuarentena no lo ha afectado a nivel psicológico mientras hacía cola en Farmatodo en ropa interior.

“¿Cómo que afectar la cuarentena? pfff, ni que unos poquitos días sin salir hicieran daño. Yo estoy tranquilo, hablo con los vecinos por los balcones, con mi perro y con mis ancestros que aparecen todas las noches en el baño; de hecho, ellos me coronaron como el Monarca del Cumbres De La Colina De Las Vistas II. Quizás no todavía no me hagan reverencias, pero soy su rey y deben tratarme como tal porque son mis súbditos. En fin, este momento de cuarentena lo he tomado bien, para leer libros, descansar, limpiar mi casa, stalkear mi ex, stalkear al ex de mi ex y stalkear a todas mis ex porque ajá, uno no sabe. Con eso me mantengo cuerdo, de hecho estoy tan cómodo que ahora prefiero salir en interiores a la calle, ahora que el mundo cambió nosotros debemos cambiar. ¿Me entiendes, bro? Creo que mi visión de las cosas está cambiando, pues ya no veo tan raro eso que hacía el guasón en su película. AH, POR FAVOR NO LE HAGAN CASO A MI OTRO YO, VOLVAMOS A LA VIDA NORMAL ¡QUIERO VIVIR EN PAZ!”, aseguró Mejías mientras intentaba pagar un producto de Farmatodo con pelos de sus axilas.