Rels B llega a Venezuela y se sorprende de que venden arepas igual que en Madrid

Rels B, cantante, compositor y la única persona que te pregunta cómo dormiste, vino a Venezuela para dar un concierto y se llevó una sorpresa cuando descubrió que en el país de las mujeres y los fiat uno más bellos, también vendieran arepas como en Madrid.

“¡Mola mazo, tío! No sabía que las arepas llegaron a Venezuela, incluso tienen tequeños, me encanta que la gastronomía española atraviese fronteras. Aunque acá las arepas son un poco más costosas” fue parte de la declaración de Rels B, quien mientras ofrecía pedacitos de chimó a su equipo de producción agregó: “Este país me encanta, siento que no salí en ningún momento de España; gracias a todos los venezolanos por hacerme sentir como en casa” finalizó Rels B minutos antes de mostrarle a la prensa una de las canciones típicas de su país: El Alma Llanera.