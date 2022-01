Policía asegura que defenderá el derecho de todos los gays siempre y cuando estén dentro del closet

¿Quedarte en un hotel con una persona de tu mismo sexo? ¿Mirar a los ojos por más de un segundo a tu mejor amigo? ¿Saludar a tu homie con un beso apasionado? ¿Tener el derecho de demostrar amor sin miedo? ¡NO! El policía Jolber Pérez aseguró que él defiende los derechos de todos los “maricos esos” siempre y cuando estén en el closet de su casa.

“No ciudadano, es que eso no se puede entender. Es decir, fino que tengan sus derechos, eso lo dice la Constitución —creo— pero coño, hagan sus cosas donde uno no los vea. ¿Qué es esa mariquera de andar con tipos? Yo nunca he montado un tipo conmigo en una moto y si se monta le digo que se agarre de la parte de atrás, que a mí no me esté tocando, eso no es de tipo serio” aseguró Pérez, que mientras consideraba cambiarse el corte porque el que tenía era de “gay”, añadió: “Todos tenemos los mismos derechos, yo no soy Dios para andar negándole nada a nadie, ¿me entiende? Pero hay que tener un poco de respeto, los niños no pueden andar presenciando actos de amor entre dos sujetos del mismo sexo, eso es pecado” finalizó Pérez, quien no piensa dos veces antes de meterle mano a su esposa en lugares públicos.