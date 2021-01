Capriles se plantea participar en elecciones regionales a cambio de una pastilla de freno

En la tarde de hoy, el líder político Henrique Capriles Radonski asomó ante sus 100 leales seguidores de Twitter la posibilidad de que la oposición venezolana participe en las elecciones regionales. Sin embargo, el político mencionó que el planteamiento radica en que el gobierno de Nicolás Maduro le provea de una pastilla de freno para su uso personal.

El excandidato a la presidencia profundizó más sobre esta propuesta en una entrevista online con nosotros, en la cual prohibimos a nuestro pasante apagar la cámara: “Lo mejor que podemos hacer ahorita como país es negociar con el chavismo. Ahora, ¿negociar qué? ¿Una salida? Sí pero no, compañerito. La salida tiene que ser voluntaria, obvio, pero con la voluntad del pueblo. Por eso hay que abrir todas las puertas, ventanas y entradas de aire acondicionado y plantearse la participación completa de la oposición en las elecciones regionales que se darán este año. Ahora, ¿qué vamos a ganar con eso? Yo personalmente apoyo la iniciativa, a cambio de una pastilla de freno para mi carrito. Está bastante complicado conseguirlas a buen precio, ¿verdad? ¿No soy el único al que le pasa eso? Ah, ok, bueno saberlo. Ah, y para ustedes, ustedes ganan… pues la dignidad de saber que estamos participando en elecciones casi totalmente fraudulentas, pero no del todo, cubiertas por la manta de la Virgencita. Les haré saber si son fraudulentas o no cuando me pongan la pastilla de freno. Negociaré para que me consigan las otras 3. El tiempo de Dios me está diciendo que con una sola no me sirve”, dijo Capriles, quien instantes después se tiró un paso de salsa casino luego de machucarse el dedo meñique con la pata de una silla.