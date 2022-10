Capriles anuncia su postulación para nuevo Henri Falcón

Henrique Capriles Radonski, político semi-opositor —y hombre más sexy del mundo, según las señoras de El Cafetal— subió ayer en la tarde un video a sus redes sociales mediante el cual da inicio a su sexagésima tercera campaña política. En esta ocasión Capriles Radonski anunció su candidatura para convertirse en el nuevo Henri Falcón de Venezuela.

En un emotivo video que fue visto por una audiencia récord de 12 personas, entre ellas nuestro pasante su pagado, pudimos conocer la nueva aspiración de Capriles Radonski: “¡Ah mundo Barquisimeto! Aquí no hay espacio ni para la división, ni para el rencor. Y si nunca aprendió la multiplicación o la resta, también bienvenido será. Yo le quiero decir a todos los venezolanos que preparen sus cacerolas, sus mejores pasos de salsa casino y su botellita de cocuy de penca porque aquí el flaco Capriles de siempre se acabó. A partir de ahora me lanzo al ruedo para ser el Henri Falcón 2.0, ¡Na’ guará! ¿Dejarse robar las elecciones? ¡Va’ sie! ¡Eso era antes!. Ahora sabemos que las vamos a perder desde un principio y aún así participamos, porque el camino es la democracia. No importa que no exista absolutamente ninguna garantía electoral, ¡aquí participamos! El plan ahora es participar en estas primarias para las futuras primarias de la oposición en las que se elegirá el candidato a las supuestas elecciones que prometieron anunciar, y haremos campaña de aquí hasta el 2030 si es necesario” aseguró el candidato, mientras metía una solicitud en el Registro Civil para cambiar su nombre a Henri Capriles Falconski.