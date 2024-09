Venezolano en el exterior saca nacionalidad norcoreana antes que regresar a Caracas por su pasaporte

Argentina, chilena y hasta somalí; cada vez son más las nacionalidades que los venezolanos en el exterior están dispuestos a adoptar para no lidiar más con las cientos de trabas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extorsión (SAIME) a la hora de renovar el pasaporte. Este fue el caso de Andrés Leonardo López, un joven barquisimetano de 25 años, quien oficialmente logró nacionalizarse como ciudadano de la República Popular Democrática de Corea esta semana, tras jurarle lealtad eterna al líder supremo Kim Jong-un y comprometerse a 80 años de trabajo forzado.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en el país asiático averiguando los requisitos migratorios con la esperanza de que por allá al menos le paguen, y lo enviamos a tomar las declaraciones de López, quien adoptó el nombre de Park-Keeh Roh: “Chamo, yo nunca en la vida pensé que iba a terminar viviendo en el país de nuestro verdadero y único líder supremo. Honestamente, vine aquí a probar suerte porque era uno de los pocos vuelos directos que quedaban; de resto, me tocaba hacer 78 escalas. Apenas vi que anunciaron que para renovar el pasaporte había que ir a Caracas, sabía que tenía que buscarme otra nacionalidad, porque ni de vaina me regreso a ese infierno. Aquí me explotan laboralmente y me pagan una miseria, igual que cualquier agencia de publicidad caraqueña, pero por lo menos las calles están limpias. Como lamentablemente yo no tengo familia con pasaporte europeo, aparte de una nonna que es hija de los nietos de una tataratatarabuela italiana, que igualmente nunca sacaron los papeles, solo me quedaron dos opciones: casarme con una peruana o nacionalizarme acá. Entonces, nada, aquí estoy feliz, con mi pasaporte norcoreano, no me tengo que volver a preocupar más nunca por el SAIME”, concluyó López, mientras las autoridades norcoreanas llevaban detenido a nuestro pasante subpagado por no rezarle lo suficiente a la estatua gigante de Kim Jong-un.