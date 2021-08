¡HÉROE! Vigilante prohíbe la entrada a ladrón que pretendía atracar banco en bermudas

Emilio Suárez, guachimán de la agencia Carmelitas del Banco Pasivo, se convirtió esta tarde en el primer vigilante en todo el país que logra frustrar un atraco gracias a las políticas de la empresa —que en realidad fueron inventadas por él mismo—, al prohibirle la entrada al establecimiento a un delincuente que venía usando bermudas y no pantalón largo.

Minutos después de salvar a su agencia de un robo, nuestro pasante subpagado logró conversar con Suárez, mientras este le prohibía la entrada a la agencia por estar usando gorra: “En horas de la mañana de hoy, el presunto ser vivo pretendió ingresar al presunto establecimiento en prendas de vestir no aceptadas por el banco. En realidad no aceptadas por mí, las bermudas son inmorales porque son una falta de respeto para con los trabajadores del banco, pues, una gente seria no viene a depositar su dinero o a pedir un préstamo con las batatas al aire, no señor. Conmigo siempre se molestan los presuntos clientes porque y que yo soy de tipo muy serio y no soy flexible, como aquella vez no dejé accesar al recinto a una persona con una chicha y segundos después se le cayó en la calle, eso es lo que soy yo compadre, un visionario y un héroe entre mis hermanos vigilantes. Mientras esté trabajando en este banco no permitiré el ingreso de ningún ciudadano en bermudas, aunque si se trata de un ciudadano de tipo femenil me lo pienso, tas’ claro esas piernas no se pueden dejar ir así”, finalizó Sánchez, mientras recibía como premio un pedazo de torta con café con leche.