Beso entre la sirenita y su príncipe es interrumpido por señora de los masajes

Un momento romántico entre la Sirenita, su príncipe Eric y el voyeurista cangrejo Sebastían, se convirtió en una pesadilla cuando una masajista los interrumpió justo antes de besarse en Cayo Paiclá, Morrocoy. La pareja –que llegó en un peñero empujado por Ariel– se disponía a disfrutar de la arena blanca y matar queso cuando fueron abordados por varios vendedores ambulantes que ofrecían rompe colchón, ostras y revienta a tu suegra, típicos de la zona. Sin embargo, lo que más molestó fue la insistencia de una masajista que le empezó a sobar la espalda al príncipe sin su consentimiento.

“¡Ay, no, qué vieja tan abusadora! ¿Aparte de insistente también me quiere quitar a mi novio?”, exclamó Ariel, quién espantó a la señora diciéndole que sólo tenían bolívares. “Nosotros venimos a relajarnos y a escapar de los derrames petroleros, no a que nos manosee una extraña. Además, a mi príncipe nadie me lo toca, le voy a decir a mi papi que le mande unas aguas malas a esa arpía para que aprenda a respetar”, añadió la joven princesa mitad parguito. Por su parte, la masajista se defendió alegando que solo estaba trabajando y que no tenía la culpa de que los turistas fueran tan amargados. “Mire mija, yo solo les ofrezco unos masajes divinos, de calidad y a solo $50 dolaritos pa’ los papis como ese príncipe. ¿Cuál es el miedo? Esa tripona lo que está es insegura de que yo sí le puedo robar a ese papirruqui bien fácil”, afirmó la señora mientras le metía mano a Aquaman.