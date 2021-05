"Es muy inteligente", dice señora sobre bebé que dijo "papá" como si no lo hicieran todos

La señora Miriam Morales quedó “impresionada” con la inteligencia de su sobrino, quien hoy pronunció la palabra “papá” por primera vez a los tres años y medio. Sin embargo, Morales ignora que todos los padres dicen lo mismo de sus niños y que, además, su sobrino ya debería haber dicho esa palabra hace tiempo. Mucho tiempo.

“¡Ay, mírame a este muchachito precioso! ¡Dios me lo bendiga! ¡Es una lumbrera!”, exclamó Morales, quien a pesar de ser atea y tener 41 años, ya suena como una señora de 60. “De verdad no puedo creer que sea tan inteligente. ¿Estás viendo? ¿Cómo dice papá? ¡Ay, es que me lo como! Va a ser un genio cuando crezca. No tengo ninguna duda al respecto. Es que mira, tres añitos y ya dice ‘papá’. No me lo hubiera imaginado jamás, con ese papá tan ausente que tiene me sorprende más todavía, por eso digo que el muchachito es muy inteligente. Mínimo físico nuclear. O astronauta. O neurocirujano. Ay, pero bueno, ¡que siga así! Ya pronto dirá mamá, tía, esternocleidomastoideo. ¡Es apenas cuestión de semanas!”, comentó Morales, quien se sentó cara a cara con el bebé para repetirle lentamente y por 10 minutos “ma… má”, mientras el bebé se hacía pupú encima.