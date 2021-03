ONU sorprendida por la presencia de ciudadano no narcotraficante en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe hoy en el que manifiestan estar “sorprendidos y preocupados”, luego de que una comisión de observación que visitó recientemente a Venezuela consiguiera a un ciudadano venezolano que no es narcotraficante ni consumidor de drogas en el territorio nacional.

El categórico informe pide a los venezolanos estar atentos ante cualquier posible actividad sospechosa del civil, cuyo nombre mantuvo en el anonimato para evitar su posible extinción: “Una comisión de observación de Naciones Unidas, integrada por 3 invidentes, visitó recientemente a la República Bolivariana de Venezuela, donde lograron descubrir a individuo que no pertenece ni a un grupo de narcotraficantes o de lavadores de dinero ni participa activamente en la corrupción. Se sospecha, adicionalmente, que el ciudadano no ha incumplido ninguna ley nacional, internacional ni de tránsito. Ese comportamiento extraño dejó asombrado a toda la ONU. Nuestros observadores pudieron detectar que el ciudadano tiene un trabajo aburrido de oficina, se toma 8 vasos de agua al día, camina los domingos con su perro y hasta recoge los excrementos de su mascota; pero lo más sorprendente de verdad es que activamente evita cualquier droga. Por supuesto, seguiremos observando, que es lo único que hemos hecho —intermitentemente, porque al final hasta las Naciones Unidas se cansa— durante los últimos veintitrés años”, reza el informe, el cual no ve la hora de terminar engavetado para reunirse con sus semejantes.