Brasil veta a Maduro de la mesa de quesos de los BRICS

Nicolás Maduro sigue sin dejar una buena impresión en la cumbre de los BRICS, y es que además de llegar de arrocero y robarse los centros de mesa, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se vio obligado a usar su poder de veto para prohibir al mandatario venezolano acercarse a la mesa de quesos, luego de que se los comiera casi todos por su cuenta, guardando las sobras en los bolsillos de su traje Rori.

Lula admitió ante los medios que el punto de quiebre se produjo al presenciar el momento exacto en el que Maduro llevó su propia fuente de chocolate a la mesa, donde metió los delicados trozos de queso azul: “Mi amistad con el señor Maduro tiene ya muchos años, en los que le he perdonado robarse elecciones, enviarme cientos de miles de migrantes y hasta cometer crímenes de lesa humanidad, pero esta barbaridad gastronómica no tiene precedentes y no puede ser permitida en una organización seria como son los BRICS, en donde asisten los más respetados líderes mundiales con orden de captura internacional. Además así evitaremos futuros incidentes incómodos, como el ocurrido hace apenas 15 minutos, donde el señor Maduro le ofreció un puñado de ricota que sacó de su bolsillo a Xi Jinping, como muestra de buena fe para iniciar un posible acuerdo económico, el cual obviamente no prosperó”, concluyó da Silva, mientras usaba nuevamente su veto para sacar a Maduro del jam de spotify porque agregó 117 veces “El Zancudo Loco” a la playlist.