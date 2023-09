El primer mandatario y único responsable de que Venezuela sea el máximo consumidor de arequipe a nivel mundial, Nicolas Maduro, se rehusó a llamar al presidente guayanés Irfaan Ali, por que leyó que es su “homólogo”, y según palabras propias del presidente: “él no es ningún homólogo, sino un varón que le gustan las mujeres que son mujeres mujeres”.

“¿Qué vaina es esa, chico? Yo jamás he sido, ni seré ningún homólogo, ¿ah? Yo soy un varón cuatriboleao”, aseguró Maduro en la reunión con su gabinete ministerial que por cierto, es de caoba. “Ojo, yo no tengo nada en contra de los homólogos, la vida privada de esos señores es privada y yo no tengo nada que opinar ahí, pero mientras yo sea presidente no voy a permitir el matrimonio entre homólogos, hay que tener un poco de respeto con los niños, niñas y Jaua. También pido un poco de respeto, porque yo no entiendo qué tiene que ver la homólogación del señor Irfaan Ali con el Esequibo. Yo no voy a andar cayendo en sus trucos baratos, lo que quiere es homólogalidarme con sus ojos para que deje de reclamar el territorio que le pertenece a todos los venezolanos, homólogos o no, ¡no me rendiré! ¡Vamos a reclamar el Esequibo a cualquier costo!”, concluyó Maduro, mientras ordenaba prohibir el matrimonio entre homosapiens en todo el territorio nacional.